Perla Ovitz – Wie eine jüdische Artistin Auschwitz überlebte

Lost Sheroes – Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. . 36:21 Min. . Verfügbar bis 24.08.2029. COSMO.

Die jüdische Schauspiel-Familie Ovitz ging durch die Hölle des Vernichtungslagers Auschwitz. Sie wurde vom KZ- Arzt Josef Mengele für seine brutalen Experimente missbraucht, denn einige in der Familie waren kleinwüchsig. Wie durch ein Wunder überlebten sie das Grauen von Auschwitz.

Perla Ovitz war das jüngste Mitglied der "Trupa Liliput". Sie starb 2001 in Israel. Unsere Expertin, die Journalistin und Autorin Annette Großbongardt, hatte sie noch in Haifa getroffen und konnte mit ihr über die Erfolge und den großen Zusammenhalt ihrer rumänischen Artistenfamilie, aber auch über die Schrecken von Auschwitz sprechen. In dieser Folge ist außerdem die Schauspielerin ChrisTine Urspruch bei uns zu Gast und erzählt von der Kraft des Theaters und davon, wie divers Rollenangebote heutzutage aussehen. Ein großer Dank geht an Anneliese Mayer vom Archiv Behindertenbewegung e.V., die uns bei der Recherche unterstützt hat. +++ Weiterführende Links: Annette Großbongardt: "Komm zu Mengele" (Der Spiegel) https://www.spiegel.de/politik/komm-zu-mengele-a-1f10bcf0-0002-0001-0000-000014937250 Anneliese Mayer: Perla Ovici (1921-2001) https://archiv-behindertenbewegung.org/weitere-themen/beruehmte-behinderte-frauen/perla-ovici-19212001/ Trailer zur Dokumentation "Liebe Perla" von Shahar Rozen: https://www.youtube.com/watch?v=e6qnd7v212A Yehuda Koren and Eilat Negev: The dwarves of Auschwitz (The Guardian) https://www.theguardian.com/world/2013/mar/23/the-dwarves-of-auschwitz "Die sieben Zwerge und der böse Arzt" (Die Welt) https://www.welt.de/print-welt/article351583/Die-sieben-Zwerge-und-der-boese-Arzt.html +++ Unseren Podcasttipp "In Liebe, Eure Hilde" findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/sendung/in-liebe-eure-hilde/13185011 +++ Ihr habt Fragen, Themenvorschläge oder wollt die Redaktion erreichen? Schreibt eine Mail an cosmo.podcast@radiobremen.de +++ Team: Recherche und Host: Milena Straube Regie und Produktion: Julius Heeke Autor: Fabian Nolte Co-Sprecher:innen: Sophie Anggawi und Fabian Nolte Redaktion: Zozan Mönch, Cengiz Tarhan und Isabelle Werner Sounddesign: Celine Bader, Tim Gerke Coverbild: Hannah Bräuer und Marissa Kimmel Distribution: Max Kleine-Boymann Eine Produktion von Radio Bremen für COSMO

Perla Ovitz war das jüngste Mitglied der "Trupa Liliput". Sie starb 2001 in Israel. Unsere Expertin, die Journalistin und Autorin Annette Großbongardt, hatte sie noch in Haifa getroffen und konnte mit ihr über die Erfolge und den großen Zusammenhalt ihrer rumänischen Artistenfamilie, aber auch über die Schrecken von Auschwitz sprechen. In dieser Folge ist außerdem die Schauspielerin ChrisTine Urspruch bei uns zu Gast und erzählt von der Kraft des Theaters und davon, wie divers Rollenangebote heutzutage aussehen. Ein großer Dank geht an Anneliese Mayer vom Archiv Behindertenbewegung e.V., die uns bei der Recherche unterstützt hat.



+++



Weiterführende Links:

Annette Großbongardt: "Komm zu Mengele" (Der Spiegel) https://www.spiegel.de/politik/komm-zu-mengele-a-1f10bcf0-0002-0001-0000-000014937250

Anneliese Mayer: Perla Ovici (1921-2001)

https://archiv-behindertenbewegung.org/weitere-themen/beruehmte-behinderte-frauen/perla-ovici-19212001/

Trailer zur Dokumentation "Liebe Perla" von Shahar Rozen: https://www.youtube.com/watch?v=e6qnd7v212A

Yehuda Koren and Eilat Negev: The dwarves of Auschwitz (The Guardian)

https://www.theguardian.com/world/2013/mar/23/the-dwarves-of-auschwitz

"Die sieben Zwerge und der böse Arzt" (Die Welt)

https://www.welt.de/print-welt/article351583/Die-sieben-Zwerge-und-der-boese-Arzt.html



+++ Unseren Podcasttipp "In Liebe, Eure Hilde" findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/sendung/in-liebe-eure-hilde/13185011



+++ Ihr habt Fragen, Themenvorschläge oder wollt die Redaktion erreichen? Schreibt eine Mail an cosmo.podcast@radiobremen.de



+++



Team:

Recherche und Host: Milena Straube

Regie und Produktion: Julius Heeke

Autor: Fabian Nolte

Co-Sprecher:innen: Sophie Anggawi und Fabian Nolte

Redaktion: Zozan Mönch, Cengiz Tarhan und Isabelle Werner

Sounddesign: Celine Bader, Tim Gerke

Coverbild: Hannah Bräuer und Marissa Kimmel

Distribution: Max Kleine-Boymann



Eine Produktion von Radio Bremen für COSMO

Audio Download .