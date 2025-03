Podcast-Tipp: "Amnestie Deutschland"

Audio: „Korruption tötet“: Proteste in Nordmazedonien und Serbien

In der nordmazedonischen Stadt Kočani gab es einen verheerenden Brand in einem Club mit mindestens 59 Toten. Seitdem gibt es in dem Land Proteste gegen Korruption. Aber nicht nur dort: Auch in Serbien hat ein Unglück zu Massenprotesten geführt. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es? | audio