Björn sucht heute nach dem besten Gouda für seine Toasties und wird in der kleinen Gemeinde Oosterhout bei der Abtei Sint Paulus fündig.

In dem Familienbetrieb De Driehoek hilft Björn Anke Wismans bei der Käsepflege und treibt mit ihr Kühe auf die saftigen Wiesen der Abtei.

Frank ist heute in besonderer Mission unterwegs. Mit einer Reise ans Meer möchte er Heinz- Dieter endlich seinen langersehnten Fisch besorgen. Bei Küstenfischerfamilie Bout darf Frank an Bord. Bereits in der dritten Generation befischen sie in Zeeland die Meeräsche und den Wolfsbarsch und machen sich für die nachhaltige Fischerei stark.



Weiterer Höhepunkt für Björn ist der Besuch bei Tomasu, einer Soja Brauerei im Süden Rotterdams, die ihre Sauce ausschließlich aus lokalen Produkten im Eigenanbau gewinnt. Björn durfte Gründer Thomas Uljee beim "kämmen" der Sojabohnen helfen und die reifende Sauce in alten schottischen Whisky Fässern bewegen.



Zurück an Bord beginnen die Vorbereitungen für das Dinner zum Finale. Der Abschied fällt der Mannschaft sichtlich schwer.

Zur Vorspeise gibt es Gouda Toasties mit einem Soja-Tomatenchutney und gerösteten Currynüssen, Hauptgericht ist Wolfsbarsch im Salzmantel vom Grill dazu Pasta in Sahnesauce mit Bottarga von der Meeräsche. Guten Appetit & Eet smakelijk!

Ein „lecker“ Sommer an und auf der Maas – ein perfekter Urlaub gleich nebenan.

Die Maas - der längste Nebenfluss des Rheins – fließt von Frankreich nach Belgien weiter an der niederländischen Grenze zu Nordrhein- Westfalen entlang – immer Richtung Nordsee. An den Flussufern liegen verwunschene Naturparks, romantische Hafenstädtchen und jede Menge Bauernhöfe.