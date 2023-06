Vielfältige Rheinküche – eine kulinarische Reise den Strom entlang

Fast von seinem Ursprung an, in den Alpen, wird der Rhein rechts und links von Weinbergen begleitet. Das spricht für das gemäßigte Klima der Region und eine liebliche Natur. Wo Wein wächst, gedeiht auch die gute Küche, wie zum Beispiel in Graubünden, das mit die begehrtesten Weine der Schweiz liefert. Wenn man sich mit Freunden zusammensetzt, steht sogleich eine gute Flasche auf dem Tisch – und gibt es sofort auch etwas zu essen dazu.

Für die heutige Sendung haben sich die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz umgesehen und köstliche Rezepte mitgebracht.