Äpfel und Birnen – Süße und herzhafte Herbstfreuden

Der Herbst ist eine wundervolle Jahreszeit, jetzt sind die besten Früchte reif, die Auswahl ist riesig, man kann aus dem Vollen schöpfen. Äpfel sind übrigens das Lieblingsobst der Deutschen, und sie schmecken in unseren Breiten auch am besten, denn hier sind Säure und Süße in idealer Weise ausgeglichen, das macht sie frisch und interessant. Natürlich kann man einfach reinbeißen in einen Apfel, dass es nur so kracht. Man kann mit ihnen backen, aber auch kochen – denn Äpfel muss man beileibe nicht nur süß einsetzen.