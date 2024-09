Herzlich willkommen beim WDR Kinderrechtepreis 2024!

Wenn wir uns in der Welt umschauen, erkennen wir, dass noch viel zu wünschen bleibt. Nicht nur in Krisen- und Kriegsgebieten, auch in Deutschland werden Kinderinteressen in allen Bereichen — vom Umweltschutz über die Städtebauplanung bis zum Ausländerrecht — immer noch zu wenig berücksichtigt. Nicht zuletzt das Schicksal von Flüchtlingskindern erinnert uns täglich daran, dass wir uns nicht mit dem bisher Erreichten zufriedengeben dürfen.

Die UNO hat nicht nur ausdrücklich gefordert, Kindern das Recht auf Schutz, Förderung und Beteiligung zu gewährleisten, sondern auch die Medien dazu aufgerufen, diese Aufgabe immer wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Der WDR sieht sich als öffentlich-rechtlicher Sender dabei besonders in der Pflicht. Wir wollen nicht nur über negative Entwicklungen berichten, sondern auch positive Beispiele in unserem Land würdigen. Aus diesem Grund schreibt der WDR zum fünfzehnten Mal einen Kinderrechtepreis aus, an dem sich Kinder und Erwachsene beteiligen können.