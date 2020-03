Verschiebung der Verjährung

Der SPD -Abgeordnete Adolf Arndt kontert: "Ein Mann, der vor den Augen der Mutter einen Säugling an den Füßen nimmt und mit dem Kopf am nächsten Eisenpfahl zerschmettert" - da könne man nicht sagen: "Was hat der heute noch mit seiner Tat zu tun?"

Die meisten Abgeordneten der Union sehen das auch so. Mit großer Mehrheit verschiebt am 25. März 1965 der Bundestag den Beginn der Verjährung von 1945 auf 1950. Die Begründung: Die bundesdeutsche Justiz habe erst ab dann tätig werden können.