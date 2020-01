"Wir haben in Deutschland allzu oft den Fehler begangen, nach Sündenböcken zu suchen, statt das zu tun, was Ibsen einmal genannt hat: Gerichtstag halten über sich selbst" , sagt der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer im März 1962. "Wir sollten den Hitler in uns selber finden. Und erkennen, was Ursache dafür war, dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechen geschehen konnten."