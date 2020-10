Stalin stimmt UN-Gründung zu



Roosevelts "Atlantik-Charta" wird zur Grundlage der Verhandlungen über eine Weltorganisation, für die er selbst den Namen "United Nations" ( UN ) – Vereinte Nationen – vorschlägt. Bei der Konferenz der "Großen Drei" in Jalta im Februar 1945 stimmt auch Sowjet-Führer Josef Stalin der Gründung zu.

Nur zwei Monate später unterschreiben Diplomaten aus 50 Ländern in San Francisco das Gründungsdokument. " Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren ", heißt es zu Beginn der Präambel der UN-Charta.

Vetorecht der Großmächte

In der UN-Generalversammlung hat jedes Mitgliedsland eine Stimme. Im mächtigsten Organ, dem Sicherheitsrat, sitzen nur die fünf Großmächte USA, Sowjetunion (heute Russland), Großbritannien, China und Frankreich als ständige Mitglieder. Anders als die Generalversammlung können sie völkerrechtlich verbindliche Resolutionen erlassen.

Ein Veto reicht jedoch aus, um jeden Beschluss des Sicherheitsrats zu blockieren. Mit der UN-Charta, die am 24. Oktober 1945 in Kraft tritt, werden als weitere Hauptorgane auch das UN-Sekretariat und der Internationale Gerichtshof in Den Haag begründet.