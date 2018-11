Als das UN -Kriegsverbrecher-Tribunal am 17. November 1993 in einem alten Versicherungsgebäude in Den Haag seine Arbeit aufnimmt, hat es einen schwierigen Start. Lange weigern sich Serbien und Kroatien, Angeklagte festzunehmen.

Srebrenica als Völkermord benannt

Erst nach dem Ende der Balkankriege werden die Hauptverdächtigen ausgeliefert - 2002 auch der frühere serbische Präsident Milošević.