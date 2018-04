Armut, Unterernährung, übertragbare Krankheiten - am Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Gesundheitssituation der Mehrheit der Weltbevölkerung prekär. Viele Gesundheitssysteme in europäischen Städten, Nordafrika und Asien sind zerstört worden.

Auf einer UN -Konferenz in San Francisco schlagen Brasilien und China 1945 die Gründung einer Weltgesundheitsorganisation vor. Im Juli 1946 unterzeichnen 61 Staaten in New York die Satzung der "World Health Organization" ( WHO ). Sie tritt am 7. April 1948 in Kraft. Das Datum wird bis heute als Weltgesundheitstag begangen.

Notfall-Experten und Labors

Ziel der WHO mit Sitz in Genf ist ein Höchstmaß an Gesundheit für alle Länder. "Gesundheit ist ein Zustand von komplettem physischem, geistigem und sozialem Wohlbefinden und nicht lediglich das Fehlen von Krankheit oder Schwäche" , heißt es in der Satzung.

Die WHO baut ein internationales Meldesystem auf, um den Ausbruch ansteckender Krankheiten früh erkennen zu können. Erfolgen Ausbrüche, unterstützt sie Länder mit Experten und Labors. Auch Aufklärungskampagnen gehören zu den Aufgaben.

Impfkampagnen und Richtlinien