Der US -Physiker Karl Guthe Jansky fängt 1931 nicht identifizierbare Radiosignale aus dem Weltall ein. Nach monatelanger Suche ortet er ihren Ursprung im Zentrum der Milchstraße. So wird Jansky zum Begründer der Radioastronomie.

Von nun an lauschen immer mehr Astronomen in den Kosmos, um Antworten auf eine schon in der Antike gestellte Frage zu finden: Sind wir Erdbewohner die einzigen Lebewesen im All oder gibt es irgendwo dort draußen Beweise für eine außerirdische Intelligenz?