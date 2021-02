Im Londoner Verkehrsgewühl mit ständigem Stop and Go bietet er den Fahrgästen einen gern genutzten Service: Wer nicht bis zur nächsten Haltestelle warten will, springt einfach auf oder ab. Wagenschaffner sorgen jahrzehntelang für den Fahrkartenverkauf und für Ordnung an Bord der Routemaster.

Leicht gebaut, leicht zu steuern

Ingenieur Colin Curtis, der in den 1950er Jahren den neuen Bustyp mitentwickelt hat, erinnert sich: " Beim Design des Routemasters hielten wir es für besser, wenn sich der Fahrer auf den Verkehr konzentrieren kann, statt sich Gedanken um die Fahrgäste zu machen ."

Gebaut mit einer selbsttragenden Alu-Karosserie, bietet der 8,40 Meter lange Routemaster 64 Sitzplätze. Am 8. Februar 1956 nimmt er den Liniendienst in London auf. Die Fahrer sind begeistert, denn der mit Servolenkung und Bremskraftverstärker ausgerüstete Doppeldecker lässt sich bedeutend leichter steuern als seine Vorgänger.