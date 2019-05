Der erste Big Ben wird eingeschmolzen

Heute können Ingenieure solche Risse reparieren. Damals aber kennt niemand ein geeignetes Verfahren, Big Ben wird wieder eingeschmolzen. Eine etwas kleinere Glocke wird gegossen, aufgehängt und angeschlagen. " Aber auch sie hat relativ rasch Risse bekommen ", sagt Michael Plitzner.

Weil die Risse allerdings nur klein sind, wird Big Ben Nummer zwei trotzdem aufgehängt, und zwar so, dass der Hammer nicht an Risse schlägt. Schließlich ertönt er doch, der Westminsterschlag: zum ersten Mal am 31. Mai 1859 mit allen fünf Glocken. Den Klang kennen Menschen heute auf der ganzen Welt: Vier helle Glocken schlagen die Melodie und die dunkle, dicke Glocke, eben der Big Ben, gibt die Stunde an.

" Wir hören schon eine sogenannte Schwebung, die ist in der Literatur angegeben mit 3,7 Hertz ", erklärt Michael Plitzner. " Die Glocke macht also nicht ooo, sondern oooaaaooo – und das wird durch einen Riss verursacht. " Die meisten Zuhörer nehmen die geringe Schwebung allerdings nicht wahr.

Handwerker könnten vom Klang des Big Ben taub werden

Seit vier Jahren bekommt allerdings niemand den Big Ben zu hören: Der Turm ist eingerüstet, wird saniert und bekommt ein neues Dach. " Auch die Uhr mit ihren bekannten Ziffernblättern wird erneuert, die Mechanik instand gesetzt ", erklärt Holger Lenz vom britischen Fremdenverkehrsamt. Würde während der Bauarbeiten das Glockenspiel erklingen, könnten die Handwerker taub werden.

Aber zu besonderen Anlässen soll der Westminsterschlag mit dem Big Ben wieder zu hören sein, zum Beispiel zum nächsten Jahresanfang.