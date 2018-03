Bis weit ins 19. Jahrhundert bestimmt die Sonne den Tagesrhythmus der meisten Menschen: Mittag ist, wenn die Sonne im Zenit am Himmel steht. Da sie aber von Ost nach West wandert, hat jeder Ort seine eigene Zeit. In Köln etwa läuten die Mittagsglocken der Kirchen rund 26 Minuten später als in Berlin.

So lange niemand schneller reist als zu Pferd, spielt das keine Rolle. Doch mit der Eisenbahn kommen die Fahrpläne, und einheitliche Zeitangaben werden zum Problem. Der Eisenbahnhistoriker Reiner Mertens hat noch heute Mitleid mit den Fahrplantüftlern von damals: " Die mussten gut rechnen können. Es gab bis zu sieben Zeitzonen, die nach dem örtlichem Sonnenstand berechnet wurden .“

Uhren-Wirrwarr am Bahnhof

Fahrpläne können also stark von der Ortszeit abweichen, da die Abfahrtszeiten nach dem Startort der Züge berechnet werden. Der Zug aus Prag fährt nach Prager, der aus Hamburg nach Hamburger Zeit. In Köln dampft der 9--Uhr-Zug aus München pünktlich los, obwohl die Bahnhofsuhr erst 8.40 Uhr anzeigt.