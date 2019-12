30 Pfennig Porto

Die Höchstmaße für eine Schachtel sind genau definiert: 25 Zentimeter lang, 15 Zentimeter breit und zehn Zentimeter hoch. Für eine kompakte Rolle gilt: maximal 30 Zentimeter lang und 15 Zentimeter hoch.

Der neue "Versendungsgegenstand" wird am 1. Januar 1920 eingeführt. Das Porto beträgt 30 Pfennig.

"Geschenke sind knapp"

In den folgenden Jahrzehnten werden Päckchen immer wieder zu einer Art Zeitzeuge deutscher Geschichte. "Geschenke sind heute knapp" , sagt NS -Propagandaminister Joseph Goebbels in einer Rundfunkansprache am 20. Dezember 1941. "Die Feldpost ist überlastet." Grund dafür ist der deutsche Angriffskrieg.