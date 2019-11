" Peter Arnett, the Ultimate War Reporter " betitelt die International Herald Tribune 1991 ihr Porträt eines neuen Medienhelden. Kein Berichterstatter von den "Killing Fields", den Schlachtfeldern dieser Erde, habe so oft und so lange sein Leben riskiert wie Arnett. Damals hat die US -Luftwaffe gerade begonnen, Bagdad zu bombardieren, und seither kennt alle Welt den Reporter mit dem schütteren Haar.