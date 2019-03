Im Jesuitenkolleg unterrichtet

Der Sohn eines aus dem Saarland stammenden Arztes und einer französischen Mutter wächst zweisprachig auf. Da die Mutter Jüdin ist, schicken ihn seine Eltern zu Sicherheit 1936 in ein Internat in der Schweiz.

So kommt der 12-jährige Peter in ein streng katholisches Jesuitenkolleg in Fribourg. "Das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, das, was man den Fundamentalismus nennt im Islam, zu begreifen - weil ich nämlich katholisch fundamentalistisch aufgewachsen bin."

Als Fallschirmjäger im Indochinakrieg

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges meldet sich Scholl-Latour als Freiwilliger bei der französischen Armee und kämpft zwei Jahre lang als Fallschirmjäger im Indochinakrieg. "Ich habe das als ein großes exotisches Abenteuer empfunden."

Wo andere die Flucht ergreifen, zieht es ihn hin - auch später als Reporter. Angst habe er nie gehabt, behauptet Scholl-Latour. Auch nicht, als er im Vietnamkrieg mit seinem Reporterteam gefangen genommen wurde.