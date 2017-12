Ob in Wolfsburg, Rüsselsheim oder München: Während des Zweiten Weltkrieges werden in Deutschlands Autowerken keine Personenwagen mehr gebaut. Frauen, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter fertigen unter anderem Teile für Panzer, Bomberflugzeuge und Lastwagen - so auch bei Opel in Rüsselsheim.