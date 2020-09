Der deutsche Revisionismus ist dabei ebenso Thema wie der Kalte Krieg oder der Nato-Doppelbeschluss. Von der Politik kommt immer wieder Gegenwind, manchmal aber auch Lob: Das Bundesverdienstkreuz lehnt das Ehepaar 1976 ab.

Charismatischer Blick und prägnante Stimme

Mit ihrem charismatischen Blick und ihrer prägnanten Stimme bleibt Lore Lorentz der Mittelpunkt des Teams. In einer Zeit, in der Frauen im Kabarett kaum vorkommen, ist sie der Star. Aber sie spielt auch am Düsseldorfer Schauspielhaus und unterrichtet eine Zeit lang an der Folkwang-Hochschule in Essen Chanson und Musical.

1983 scheidet Lorentz aus dem Ensemble aus, kommt aber nach dem Tod ihres Mannes 1993 zurück, um die Leitung des "Kom(m)ödchen" zu übernehmen. Sie stirbt 1994 in Düsseldorf.