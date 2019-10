Das Ensemblekabarett hat seine Blütezeit in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu den erfolgreichen Ensembles gehören die "Stachelschweine" in Berlin. Ihren ersten Auftritt hat die Gruppe um Gründer Rolf Ulrich am 30. Oktober 1949 in einem Jazzkeller.

Für ihr erstes Programm "Alles ist irrsinnig komisch" haben die "Stachelschweine" nur die Tanzpausen, um ihr Publikum zu begeistern. Das ist nicht leicht: Die Besucher wollen tanzen, nicht zuhören. Und die ganze Mühe für eine Abendgage von 2,50 Mark und ein Freibier.

Gegen Nazis und Krieg

Doch die "Stachelschweine" wissen, was sie wollen. Ein großes Thema für sie sind alte Nazis und die junge Bundesrepublik. "Wir kamen aus dem Krieg und wollten auf keinen Fall, dass noch mal Nationalsozialismus herrscht und dass jemand eine Waffe anfasst" , sagt Ulrich.

Er versammelt Kabarettisten und Schauspieler wie Wolfgang Gruner, Günter Pfitzmann, Wolfgang Neuss, Jo Herbst, Inge Wolffberg und Achim Strietzel um sich.