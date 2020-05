Der König Lear bleibt ihm versagt

Überaus populär wird Hanns Dieter Hüsch mit seiner knarzenden Stimme als Sprecher beim ZDF . In verschiedenen Tonlagen und mit viel Wortwitz kommentiert er bis in die Siebziger Filme der Stummfilmkomiker Dick und Doof, Pat & Patachon sowie "Die kleinen Strolche".

Hanns Dieter Hüsch 1982 bei "Künstler für den Frieden"

Als scharfzüngiges Lästermaul, das "die Menschen liebt, die es verspottet", so Hüsch über sich selbst, etabliert er sich als unverwechselbare Größe des deutschen Kabaretts. In seinen späten Jahren setzt er sich für ein tolerantes, nicht rechthaberisches Christentum ein und verfasst als glänzender Erzähler tiefsinnig heitere Bücher.

Nach einer Krebserkrankung zieht sich Hüsch Ende 2000 von der Bühne zurück. Kurz bevor er sich am Dresdner Schauspiel mit der Rolle des König Lear einen Lebenstraum erfüllen kann, erleidet er einen Schlaganfall. Am 6. Dezember 2005 stirbt der Altmeister des literarischen Kabaretts und erhält ein Ehrengrab in seiner Geburtsstadt Moers.