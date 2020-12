Voting per Postkarte

Anfang 1969 geht die erste "Hitparade" um 19.30 Uhr in Berlin auf Sendung. Roy Black, Rex Gildo, Karel Gott, Erik Silvester und zehn weitere Interpreten stellen sich dem Votum der Zuschauer, die damals noch per Postkarte und nicht wie später per Telefon abstimmen dürfen, ob ihr Liebling in der nächsten Sendung wiederkommt. Bereits bei der Premiere gehen 50.000 Stimmen ein.

Vor allem der ehemalige Autoverkäufer Heck, der den Abspann in atemberaubendem Tempo herunterleiert, drückt der ersten deutschen Schlager-Abstimmungs-Show den Stempel auf. Die "Hitparade" macht die Stars hautnah erlebbar. Sie stehen nicht auf einer Guckkastenbühne, sondern wandern mit langem Mikrofonkabel und bei sichtbarer Technik durchs emsig klatschende Publikum. Fans dürfen Vicky Leandros, Draffi Deutscher oder Jürgen Drews auch schon mal knicksend ein Blümchen überreichen.

Platz Eins für "99 Luftballons"

Bald schon erreicht die "Hitparade" Kultstatus. Bis zu 21 Millionen Menschen sitzen einmal im Monat gebannt vorm Fernseher. Wer samstags auftritt, darf sich montags über rund 50.000 zusätzlich verkaufte Schallplatten freuen. Als in den 80er Jahren die Neue Deutsche Welle in die heile deutsche Schlagerwelt einbricht, kann sich Heck damit nicht anfreunden. Nena wird aber eingeladen und landet mit "99 Luftballons" auf Platz Eins.

Nach 15 Jahren übergibt Heck 1984 an Viktor Worms. Fünf Jahre später ist Uwe Hübner an der Reihe. Unter seiner Moderation sinken die Quoten um 80 Prozent von durchschnittlich 5,4 auf 1,4 Millionen Zuschauer. Neue Videokanäle mit US -Popsongs erreichen die deutsche Jugend eher.

Nach 367 Sendungen in 31 Jahren wird die "Hitparade" 16. Dezember 2000 eingestellt. Rekordgewinnerin Nicole beweint mit zerlaufendem Make-Up vor laufender Kamera das Ende.

