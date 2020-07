Drei Namen beherrschen die Top Ten

Als Grundlage seiner "Music Popularity Chart" der landesweit zehn bestverkauften Schallplatten nutzt Billboard die Verkaufsberichte von ausgewählten Plattengeschäften. Auf Platz eins landet die Bigband von Tommy Dorsey, dem "Sentimental Gentleman of Swing", mit "I’ll Never Smile Again".

Gesungen wird das Lied von einem smarten Herzensbrecher, der damals gerade am Beginn einer unvergleichlichen Karriere steht: Frank Sinatra.