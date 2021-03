1945 beginnt Fender, selbst elektrisch verstärkte Gitarren zu bauen. Die "Hawaii-Gitarren" genannten Instrumente mit Resonanzkörpern und Schalllöchern werden traditionell mit fest verleimten Hälsen handgefertigt. Zwei Jahre später verkauft Fender seinen Laden und eröffnet eine kleine Fabrik für Gitarren und Verstärker.

E-Gitarre wird Industrieprodukt

Gitarrenbauer Leo Fender an seinem Arbeitsplatz

Dort entwickelt der leidenschaftliche Bastler eine neue, industrielle Bauweise. Fender fertigt Gitarren und E-Bässe nun mit angeschraubten Hälsen, die bei Reparaturen leicht ausgetauscht werden können. Seine wegweisendste Erfindung aber ist der Verzicht auf Resonanzräume und Schalllöcher.

Dazu sägt Fender einen verschlankten Gitarrenkorpus aus massivem Holz. Als er 1950 die erste Fender Broadcaster in "Solid-Body"-Bauweise vorstellt, lacht ihn die Konkurrenz aus. Doch das als " Kanupaddel " und " Fliegenklatsche " verhöhnte Brett wird zur ersten E-Gitarre der Welt, die sich auch junge Musiker leisten können und damit den Sound der aufkommenden Rockmusik bestimmen.

Bescheidener Tüftler bis zum Tod