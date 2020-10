Gegner der SED

Schwer krank wird Schumacher im März 1943 freigelassen und seiner Schwester zugewiesen, die in Hannover lebt. Von dort aus baut er sich nach Kriegsende die SPD in den Westzonen auf. Auf dem ersten Nachkriegsparteitag in Hannover wird Schumacher im Mai 1946 zum Vorsitzenden gewählt.