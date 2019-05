Nach dem Zweiten Weltkrieg lautet die Frage: Wie geht es weiter mit dem ehemaligen Nazi-Deutschland? Das Sagen haben nun die Siegermächte: im Osten die Sowjetunion, im Westen die USA , England und Frankreich. Doch sie sind uneins.

Die Konkurrenz zwischen Kommunismus und Kapitalismus schaukelt sich zum Kalten Krieg hoch: Als die Westalliierten am 20. Juni 1948 in ihren Zonen die D-Mark einführen, riegelt Stalin die drei Westsektoren in Berlin ab. Er will verhindern, dass die West-Währung auch in Ost-Berlin Zahlungsmittel wird. Auf die Blockade reagieren die Westalliierten mit einer Luftbrücke.