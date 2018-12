Die am 13. Dezember 1928 in Chemnitz geborene Jutta Müller wächst in einer sportbegeisterten Arbeiterfamilie auf. Ihr Vater Emil Lötzsch ist mehrfacher sächsischer Ringermeister, ihre Mutter Marie eine Turnerin. Mit drei Jahren beginnt Jutta mit Ballettübungen, Eis- und Rollschuhlaufen folgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg tourt sie als Rollschuh-Tänzerin durch die Ostzone - und schleudert.