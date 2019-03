Der Wendepunkt: Auf einer Ausstellung trifft er Yoko Ono, eine Avantgarde-Künstlerin aus Japan. "Sie wusste nicht, wer ich war, und fragte: 'Möchten Sie für fünf Schilling einen Nagel einhämmern?' Ich hatte keine Geld dabei, also schlug ich vor, einen imaginären Nagel für fünf imaginäre Schilling einzuhämmern. Sie stimmte zu. So lernten wir uns kennen."

Ja-Wort in Gibraltar

Lennon verlässt Frau und Kind, auch Ono lässt sich von ihrem Mann scheiden. Einen Ort für die gemeinsame Hochzeit zu finden, ist nicht ganz leicht. Auf dem Ärmelkanal wollen sie auf einer Fähre heiraten. Das klappt aus rechtlichen Gründen nicht. Auch in Frankreich werden die beiden abgewiesen.

Am Ende fällt die Wahl auf das britische Überseegebiet Gibraltar, wo das Paar schließlich am 20. März 1969 vermählt wird. Lennon besingt diese Odyssee im letzten Nummer-Eins-Hit der Beatles: "The Ballad of John and Yoko".