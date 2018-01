"Sie wollte der herrschenden Kultur einen Rippenstoß verpassen, die rigiden Konventionen ihrer Zeit nervten sie" , sagt Alice Echols, die eine Biografie über Janis Joplin geschrieben hat. Der größte Wunsch der US -Sängerin sei es gewesen, provokativ zu sein. "Janis Joplin hat gesagt: 'Weißt du, ich will auf der Überholspur leben. Und was ich garantiert nicht will, ist so zu werden wie meine Eltern.'"

Geboren wird Janis Joplin am 19. Januar 1943 in der texanischen Kleinstadt Port Arthur. Sie ist die älteste Tochter eines Texaco-Mitarbeiters und einer Büroangestellten. Als Kind braucht sie viel Aufmerksamkeit. Sie ist kreativ, liest, dichtet, malt. "Mit 17 habe ich begonnen zu singen" , sagt sie später. Der Blues - die schwarze Musik, die von den texanischen Radiostationen nicht gespielt wird - zieht sie magisch an.

Durchbruch mit 24 Jahren

Janis Joplin fühlt sich in der Kleinstadt als Außenseiterin. "Es wird erwartet, dass du nach dem Schulabschluss heiratest, einen Haufen Kinder kriegst und deinen Mund hältst. Und das habe ich nicht gemacht." Sie geht zum Kunststudium nach Austin. Doch das ist nur eine Zwischenstation. "1963 habe ich Texas nicht mehr länger aushalten können und ging nach Kalifornien. Dort ist es viel freier."