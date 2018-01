Auf ihrer letzten Platte hinterlässt die Sängerin einige ihrer besten Titel: "Trust Me", "Cry Baby", "Move Over", "Mercedes Benz", "Get It While You Can" und das legendäre "Me And Bobbie McGhee", das sie von Kris Kristofferson covert. Im männerdominierten Rockbusines der 1960er Jahre bildete Joplin als erfolgreiche Frau eine Ausnahme. Sie war die erste weibliche Rockikone. Heute gilt sie als größte weiße Blues- und Rocksängerin, die am 19. Januar 2018 75 Jahre alt geworden wäre.