Die Verleger wollen eine Fortsetzung. Allerdings hat er das Buch mit der Zeile "Bilbo lebte glücklich bis ans Ende seiner Tage" abgeschlossen. Was soll er noch schreiben?

Doch Tolkien lässt sich abermals überreden. Er beginnt das erste Kapitel von "Der Herr der Ringe" immer wieder aufs Neue, bis sich seine Helden endlich auf ihre Abenteuerreise nach Bruchtal machen.

Tolkien überrascht sich selbst

Die eigentliche Handlung entsteht erst beim Schreiben - und Tolkien wird dabei oft selbst überrascht: " Ich war noch nie in Bree gewesen. Der Waldläufer, der in der Ecke des Gasthauses saß, war ein Schock, und ich wusste genauso wenig wie Frodo, wer er war ", schreibt er 1955 in einem Brief.

Das führt dazu, dass Tolkien große Teile des Manuskripts immer wieder umschreibt. Er ist verzweifelt, fühlt aber auch eine gewisse Verpflichtung. Schließlich beendet er sein Werk und schafft damit einen Kult.

Die "Herr der Ringe"-Trilogie gehört zu den erfolgreichsten Büchern des 20. Jahrhunderts: 150 Millionen Exemplare werden verkauft. Hinzu kommen Verfilmungen, Comics, Hör- und Videospiele. Weltweit tauchen Millionen Menschen täglich in die Welt ein, die J.R.R. Tolkien sich ausgedacht hat.