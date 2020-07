Jura-Studium und Chefredakteurin

1932 beginnt Lee ein Jura-Studium in Montgomery und in Tuscaloosa, wo sie Chefredakteurin einer Studentenzeitung wird und erste Texte veröffentlicht. 1949 bricht sie ihr Studium ab und zieht nach New York, um sich der Literatur – und dabei der Frage nach dem Zusammenhang von Rechtsprechung und gesellschaftlichen Gegebenheiten – zuzuwenden.

1957 scheitert Lee bei der Suche nach einem Verlag noch mit einem Manuskript von Kurzgeschichten, die schon die wichtigsten Protagonisten von "Wer die Nachtigall stört" enthalten. In den nächsten drei Jahren arbeitet sie diese Kurzgeschichten-Vorlage zum Roman um – und hat damit durchschlagenden Erfolg.

Drei Oscars für die Verfilmung

1961 erhält sie für das Buch den renommierten Pulitzer-Preis. Ein Jahr später wird der Roman mit Gregory Peck in der Rolle des Atticus Finch verfilmt. Drei Oscars sind die Folge – einer auch für Peck.

In der Folge schreibt Lee vor allem Essays. 2007 wird sie in die American Academy of Arts and Letters gewählt. Sie stirbt 2016 im Alter von 89 Jahren in ihrer Geburtsstadt Monroeville. "Wer die Nachtigall stört" gehört längst zu den Klassikern der US-Literatur. Bisher verkaufte sich der Roman weltweit über 40 Millionen Mal.

