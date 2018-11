Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland auch wirtschaftlich am Boden. Produktion und Handel sind fast zum Stillstand gekommen, dagegen blühen Schwarzmarkt und Schmuggel. US -Außenminister George C. Marshall plädiert dafür, den ehemaligen Gegner schnell zu stabilisieren.

Auch, damit Josef Stalin keinen Nutzen aus der europäischen Not ziehen kann. Die USA rufen den sogenannten Marshallplan ins Leben, ein Hilfsprogramm, das Infrastruktur und Wirtschaftskraft wieder herstellen soll.