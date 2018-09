Zu diesem "totalen Krieg" gehören auch Vergeltungsaktionen. Am 7. September 1943 ordnet Heinrich Himmler, Reichsführer SS , die Kriegstaktik der verbrannten Erde an: " Es muss erreicht werden, dass bei der Räumung von Gebietsteilen in der Ukraine kein Mensch, kein Vieh, kein Zentner Getreide, keine Eisenbahnschiene zurückbleiben. "

Vernichtung seit dem Einmarsch

Das Ziel ist klar: " Der Gegner muss wirklich ein total verbranntes und zerstörtes Land vorfinden. " Im September 1943 gibt es eine ganze Reihe solcher Befehle durch führende Nazis wie Himmler und Reichsmarschall Hermann Göring.

Tatsächlich wird aber auch schon vor 1943 keinerlei Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen. Bereits beim Einmarsch in die Sowjetunion hinterlassen Wehrmacht und SS Schneisen geplanter Verwüstung. Mehrere hundert Dörfer werden von 1941 bis 1943 dem Erdboden gleichgemacht.