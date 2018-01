Hitler verbietet Kapitulation

Hitler verbietet Paulus, aus dem Kessel auszubrechen. Die Soldaten sollen durchhalten. Doch weder der Nachschub aus der Luft, noch die Heranführung deutscher Kräfte klappt. Ab Mitte Dezember 1942 sterben die ersten Eingeschlossenen an Unterernährung.

Am 8. Januar 1943 fordert die Rote Armee Oberbefehlshaber Paulus zur Kapitulation auf - was Hitler ihm untersagt.

Paulus gehorcht

Am 23. Januar 1943 fragt Paulus erneut nach Erlaubnis: "Mein Führer. Ich darf melden: Den Soldaten in Stalingrad kann man das Kämpfen bis zur letzten Patrone nicht mehr befehlen. Erstens, weil sie psychisch dazu nicht mehr in der Lage sind. Zweitens, weil sie diese letzte Patrone nicht mehr haben."