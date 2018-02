Am 30. Januar 1943 hätte Reichskanzler Adolf Hitler - wie üblich - eine Rede zum Jahrestag der "Machtübernahme" halten sollen. Doch er drückt sich offenbar und schickt seinen Reichspropagandaminister vor. Joseph Goebbels freut sich. "Jedenfalls macht es jetzt wieder Spaß zu arbeiten; denn solche Aufgaben reizen" , notiert er am 18. Februar 1943 in seinem Tagebuch.