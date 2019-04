Gegenüber der New Yorker Börse, zwischen den Wall-Street-Wolkenkratzern, steht ein kleiner Marmortempel mit mächtigem Säulenportal. Das Federal Hall National Memorial erinnert an das historische Rathaus an diesem Ort. 1789 ist die Federal Hall der Sitzungsort des ersten US -Kongresses und Schauplatz bedeutender Ereignisse bei der Geburt der Nation.