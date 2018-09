Als Vorlage für die neue Hauptstadt am Potomac River dienen am Reißbrett entworfene Residenzmetropolen wie Karlsruhe und Versailles, die Thomas Jefferson bei seinen Europareisen kennengelernt hat. Auch der Name Kapitol geht auf den Verfasser der Unabhängigkeitserklärung zurück.

Erhaben, einfach und komfortabel

" Wann immer Pläne für das Kapitol vorgeschlagen werden, bevorzuge ich die Übernahme eines antiken Modells, das die Bestätigung von Jahrtausenden hat" , erklärt Jefferson. Die Hamburger Amerikanistin Claudia Schnurmann sieht darin eine klare Anspielung auf das antike Rom: " Auf dem Kapitolinischen Hügel standen ja die wichtigsten Heiligtümer der römischen Republik und Washington sollte das neue Rom werden ."