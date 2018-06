Für die einen ist sie die Garantin des Euro, für die anderen der Inbegriff neo-liberalen Wirtschaftens: die Europäische Zentralbank ( EZB ) mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie nimmt am 2. Juni 1998 ihren Betrieb auf. Rund 3.400 Mitarbeiter aus 28 Nationen arbeiten heute im 185 Meter hohen Euro-Tower im Ostend-Viertel.

Die Idee einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wird bereits 1957 in den Römischen Verträgen verankert. 35 Jahre später wird daraus Realität - durch die Vereinbarung von Maastricht 1992.