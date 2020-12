"Was für eine fantastische Brücke!", schwärmt Königin Juliana beim Anblick der Zeeland-Brücke (niederländisch "Zeelandbrug"). Am 15. Dezember 1965 weiht die niederländische Monarchin nicht ohne Stolz die längste Brücke der Niederlande und Europas ein. Den europäischen Titel muss das Bauwerk zwar 1972 an die schwedische Ölandbrücke abgeben.