Mit 508 Metern Länge ist sie die längste ihrer Art in der Bundesrepublik: die Seebrücke in Heringsdorf auf der Insel Usedom. Sie wird am 3. Juni 1995 eingeweiht und steht in der Tradition ihrer Vorgängerin aus dem 19. Jahrhundert.

Heringsdorf ist der älteste Badeort auf Usedom und gilt früher als "Nizza des Ostens". "Die Anreise ins Seebad konnte ab 1876 mit der Eisenbahn von Berlin nach Swinemünde und dann mit dem Dampfschiff nach Heringsdorf erfolgen" , sagt Heimathistoriker Heinrich Karstadt.