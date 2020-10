Schutzpatron der Reisenden

Hans-Werner Feder, praktischer Arzt aus Hessen, gilt als einer der Pioniere der Luftrettung. Sein Modellversuch mit einem Arzt-Hubschrauber ist im Sommer 1967 erfolgreich. Daraufhin beginnt man in Bayern, die Luftrettung aufzubauen. Am Münchner Klinikum rechts der Isar entsteht das Projekt "Kolibri".

Aus "Kolibri" wird schließlich "Christoph 1": Der erste zivile Rettungshubschrauber der Bundesrepublik Deutschland wird am 1. November 1970 in Dienst gestellt. Verantwortlich ist damals wie heute der ADAC . Der Funkname "Christoph" geht auf die Legende des Heiligen Christophorus zurück, den Schutzpatron der Reisenden.

Stars unterstützen Luftrettung