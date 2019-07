Rettung per Hubschrauber

Steiger überzeugt das Bundesverkehrsministerium, 14.000 Autobahn-Telefone an ihren Standorten zu belassen. Zusätzlich stationiert die Stiftung 7.000 Notruf-Telefone an anderen Straßen. 1973 baut Steiger die Deutsche Rettungsflugwacht auf, eine Organisation für die Rettung per Hubschrauber. Unterstützt wird er von Schlagerstar Peter Alexander.

Steiger lässt zudem Schnellbergungswagen entwickeln. Mit ihren Werkzeugen können eingeklemmte Unfallopfer befreit werden. Der erste Organtransport-Wagen stammt von der Steiger-Stiftung. Sie entwickelt und verschenkt auch Baby-Notarztwagen für den Transport zwischen Entbindungskrankenhäusern und Kinderkliniken.

2001 starten die Steigers ihr nächstes großes Projekt: "Kampf dem Herztod". Sie möchten, dass bundesweit Defibrillatoren zur Wiederbelebung zur Verfügung stehen. Bis heute hat die Stiftung, die inzwischen von Steigers Sohn Pierre-Eric geleitet wird, 26.000 Defibrillatoren in den Verkehr gebracht.

Stand: 07.07.2019, 00:00