Statussymbole für Superreiche

Im Jahr 1921 eröffnet der Sattlermeister Guccio Gucci in Florenz einen Laden, der sich erfolgreich auf handvernähte Ledertaschen und -koffer für reiche Reisende spezialisiert. Bereits in den 30er-Jahren holt er seine drei Söhne Aldo, Vasco und Rudolfo in das florierende Geschäft.