Durchbruch mit Richard Gere

1970 eröffnet er sein erstes Atelier, fünf Jahre später gründet er mit seinem Lebensgefährten Sergio Galeotti ein eigenes Unternehmen.

Den internationalen Durchbruch bringt 1980 der Kinofilm "American Gigolo": Armani kleidet den Hauptdarsteller Richard Gere ein. Dem Italiener ist es in kurzer Zeit gelungen, Hollywood von seinem Look zu überzeugen.

Hosenanzüge für Frauen

Noch im selben Jahr bringt Armani seine erste Damenkollektion heraus. Er orientiert sich am Eintritt von Frauen in die Managerwelt und bietet ihnen weichfallende Hosenanzüge an.

"Das Publikum will genau die Sachen, die ich entwerfe" , sagt Armani. "Wie ich das mache, weiß ich selbst nicht genau."

Nicht nur Mode

Armani gehört bald zu den Reichsten der Welt. Längst hat er in andere Branchen expandiert. Neben Parfüm und Accessoires gibt es auch Armani-Hotels, -Schmuck und -Möbel.

2010 wird sein Privatvermögen auf über sieben Milliarden US -Dollar geschätzt. "Sein Unternehmen ist nicht börsennotiert" , sagt Müller-Thomkins vom DMI . "Das ist ganz herausragend, wenn das jemand mit einer durchgehenden Linie geschaffen und erschaffen hat."

Einen Flecken auf der weißen Weste gibt es allerdings: 1996 ist Armani zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er Steuerfahnder mit Schmiergeldern bestochen hat.