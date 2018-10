Ihre Kauffreude bringt selbst den reichen Tanker-König zur Verzweiflung. Onassis will die Scheidung, stirbt aber 1975 an den Folgen einer Lungenentzündung. Allein, denn Jackie ist da schon wieder bei ihren Kindern in New York, wo sie 1994 einem Krebsleiden erliegt. Sie wird neben ihrem ersten Mann John F. Kennedy beerdigt, Onassis' Grab ist auf der Insel Skorpios.