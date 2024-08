Vom Fußball bis zur BBL: Wann es in welcher Liga wieder losgeht

Die Frauen starten bereits vorher am 1. September in die 1. Runde des DHB-Pokal (1. Runde). Bei den Männern beginnt der Pokalwettbewerb bereits am 24. August. Allerdings greifen die meisten Teams der Bundesliga erst am 1. Oktober in Runde zwei ein (1. Runde).

Fast zeitgleich geht es in der Deutschen Eishockey Liga (am 19. September) und der Basketball-Bundesliga (am 20. September) wieder los. Während die nordrhein-westfälischen DEL-Klubs Kölner Haie, Düsseldorfer EG und Iserlohn Roosters direkt in das Ligageschehen eingreifen, wurde in der BBL die Auftakt-Partie der Baskets Bonn verschoben.