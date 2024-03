DEL: Doug Shedden bleibt Headcoach der Iserlohn Roosters

Stand: 15.03.2024, 12:24 Uhr

Nach dem erfolgreich Klassenerhalt bleibt Doug Shedden auch in der kommenden Saison Cheftrainer der Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga. Das gab der Klub am Freitag im Rahmen der Saisonabschluss-Pressekonferenz bekannt.