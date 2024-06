Am Dienstag (12.06.2024) hatte die 20-Jährige bereits in der Technischen Kür den zweiten Platz belegt. Gold ging in Serbien an Vasiliki Alexandri (Österreich/257,4959). Bronze gewann Marloes Liselotte Steenbeek (Niederlande/238,1667). Die EM ist das Saisonhighlight der deutschen Synchronschwimmer, die sich nicht für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifiziert haben.

Quelle: sid